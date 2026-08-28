وفاة الفنانة اليابانية المعاصرة كوساما يايوي عن عمر ناهز 97 عامًا

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت تقارير يوم الخميس بوفاة الفنانة اليابانية الطليعية يايوي كوساما، المعروفة بأعمالها التي تتميز بنقوش النقاط ومنحوتات اليقطين، في أحد مستشفيات طوكيو يوم 14 أغسطس/آب، عن عمر ناهز 97 عامًا، إثر فشل متعدد الأعضاء.

وُلدت كوساما عام 1929 في مدينة ماتسوموتو بمحافظة ناغانو وسط اليابان، وبدأت في رسم النقاط وأنماط الشبكات عندما كانت في نحو العاشرة من عمرها، وأبدعت أعمالًا فنية لافتة باستخدام الألوان المائية والباستيل والزيتية.

وانتقلت إلى الولايات المتحدة عام 1957، وحظي معرضها الفردي الذي أقامته في نيويورك عام 1959 بإشادة واسعة، بفضل لوحاتها التي حملت عنوان ”Infinity Net“ «شبكة اللانهاية»، وتميزت بأنماط بيضاء شبيهة بالشبكات على خلفيات سوداء.

وفي وقت لاحق، قدمت أعمالًا أطلقت عليها اسم سلسلة «المنحوتات اللينة».

وفي النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين، نظمت عروضًا فنية جريئة ومبتكرة عُرفت باسم «الأحداث»، تضمنت ظهور أجساد عارية مطلية بالألوان في أماكن عامة، ما أكسبها تأييدًا بين الشباب المنتمين إلى حركة الهيبيز.

وفي عام 2003، مُنحت رتبة ضابط في وسام الفنون والآداب الفرنسي، كما حصلت على وسام الثقافة الياباني عام 2016.

ويزور العديد من المعجبين من اليابان وخارجها متحف يايوي كوساما، الذي افتتحته في حي شينجوكو بطوكيو عام 2017.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)