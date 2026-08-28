مئات النازحين ما زالوا يقيمون في الملاجئ بعد مرور شهر على زلزال كوماموتو

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- لا يزال نحو 2500 شخص يقيمون في مراكز الإيواء وسط طقس شديد الحرارة، بعد مرور شهر على الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود التعافي وإعادة الإعمار، لا تزال هناك تحديات عديدة، من بينها استمرار انقطاع إمدادات المياه في بعض المناطق.

ووفقًا لمقر الاستجابة للكوارث التابع لحكومة محافظة كوماموتو، تأكدت وفاة 38 شخصًا وإصابة 33 آخرين بجروح خطيرة جراء الزلزال الذي وقع في 28 يوليو/ تموز، وذلك حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس. ويُعتقد أن حالتي وفاة من بين الضحايا مرتبطتان بالكارثة، حيث نجمتا عن عوامل من بينها ضربة الشمس.

وانخفض عدد النازحين إلى 2460 شخصًا يقيمون في 61 مركز إيواء موزعة على 11 بلدية، مقارنة بـ10467 شخصًا كانوا يقيمون في 415 مركز إيواء في 30 يوليو/ تموز.

كما تعمل كل بلدية على حصر أعداد الأشخاص الذين يحتمون في منازلهم أو داخل سياراتهم، من خلال الزيارات الميدانية للمنازل وإجراءات أخرى.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)