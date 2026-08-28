وفاة طالب دراسات عليا بجامعة هوكايدو إثر التعرض لحمض الهيدروفلوريك

أخبار اليابان

سابورو - (جيجي برس)-- توفي طالب دراسات عليا في العشرينيات من عمره بجامعة هوكايدو بعد تعرضه لحمض الهيدروفلوريك في منشأة تابعة لكلية العلوم بالجامعة في مدينة سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وفي نحو الساعة 8:30 صباحًا يوم الخميس، طلبت الجامعة سيارة إسعاف بعد الإبلاغ عن تعرض طلاب لمواد كيميائية. ووفقًا للجامعة ومصادر أخرى، نُقل ثلاثة طلاب ذكور في العشرينيات من أعمارهم إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم.

وذكرت الجامعة أن الطالب المتوفى تعرض لانسكاب حمض الهيدروفلوريك عليه. كما أصيب طالب دراسات عليا آخر وطالب جامعي أثناء محاولتهما مساعدته، إلا أن إصاباتهما وُصفت بأنها طفيفة.

ويُعد حمض الهيدروفلوريك مادة سامة وشديدة التآكل، ويمكن أن يسبب ألمًا شديدًا عند ملامسته للجلد.

وقالت الجامعة في بيان: «نحن نأخذ هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طالب على محمل الجد»، مضيفة أنها ستتعاون مع السلطات المعنية للتحقيق في أسباب الحادث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)