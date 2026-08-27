【فيديو】معرض الذكاء الاصطناعي 2026 في طوكيو

أخبار اليابان

تم عقد ”معرض الذكاء الاصطناعي صيف 2026“ (AI Expo Summer 2026) يومي 26 و27 في العاصمة طوكيو، لتقديم أحدث الخدمات والمنتجات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. كما تم تخصيص منطقة عرض لـ ”الذكاء الاصطناعي الفيزيائي“ الذي يحرّك الروبوتات والآلات بشكل مستقيم ومستقل، حيث تم استعراض روبوتات بشرية الشكل ثنائية القدمين تتجول بسلاسة وترقص وكأنها بشر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)