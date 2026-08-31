بعد الزلزال.. تلاميذ كوماموتو يعودون إلى المدارس مع انتهاء العطلة الصيفية

أخبار اليابان

كوماموتو - (جيجي برس)-- عاد التلاميذ إلى المدارس في مدينة ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو يوم الجمعة بعد انتهاء العطلة الصيفية، وذلك بعد مرور شهر على وقوع زلزال قوي ضرب المحافظة الواقعة جنوب غرب اليابان.

وقد بدأ الفصل الدراسي الثاني في 40 مدرسة بالمدينة، شملت مدارس ابتدائية ومتوسطة ومدارس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وعقب الزلزال الذي وقع في 28 يوليو/تموز، وبلغت شدته 7 درجات، وهي الدرجة القصوى على المقياس الياباني، جرى تخصيص معظم هذه المدارس كمراكز إيواء للمتضررين.

ووفقًا لمجلس التعليم في المدينة، جرى تجميع مراكز الإيواء في عدد أقل من المدارس لتوفير المساحة اللازمة لدراسة التلاميذ استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، فيما لا تزال 16 مدرسة تقع في المناطق الأكثر تضررًا تستضيف مراكز للإيواء حاليًا.

وفي مدرسة أوتاغو الابتدائية، وصل التلاميذ وهم يبتسمون، مبتهجين بلقاء أصدقائهم مجددًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)