اليابان تشهد بدء موسم الإنفلونزا في وقت مبكر بشكل غير معتاد

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أن البلاد دخلت موسم الإنفلونزا، مسجلة بذلك ثاني أبكر موعد لبدء الموسم منذ عام 1999، وهو العام الذي دخل فيه قانون مكافحة الأمراض المعدية حيز التنفيذ.

وفي الأسبوع المنتهي يوم الأحد، بلغ متوسط عدد مرضى الإنفلونزا المُبلغ عنهم من قبل نحو 3000 مؤسسة طبية معتمدة في جميع أنحاء البلاد 1.11 مريضًا لكل مؤسسة. ويُعد تسجيل معدل يبلغ 1 أو أكثر مؤشرًا على بدء موسم الإنفلونزا.

وكان أبكر موعد لبدء موسم الإنفلونزا قد سُجل في عام 2009، حيث بدأ قبل الموسم الحالي بنحو أسبوع، باستثناء عام 2023 الذي استمر فيه التفشي على مدار العام.

وعلى مستوى المحافظات، سجلت أوكيناوا أكبر عدد من حالات الإنفلونزا خلال أسبوع الرصد، بمعدل 4.43 حالة لكل مؤسسة، تلتها إيواتي بمعدل 2.1، ثم أوموري بمعدل 2.08. في المقابل، سجلت شيمانه أقل عدد من المرضى، بمعدل 0.25 حالة، كما جاءت أويتا وهيروشيما ضمن المناطق التي سجلت أعدادًا منخفضة من الحالات.

وتحث الوزارة السكان على اتخاذ تدابير وقائية ضد الإنفلونزا، مثل غسل اليدين، وارتداء الكمامات، وتلقي اللقاح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)