بصيص أمل ديموغرافي؟ ارتفاع مواليد اليابان لأول مرة منذ 11 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة ارتفاع عدد المواليد في اليابان خلال النصف الأول من العام، وذلك للمرة الأولى منذ 11 عامًا، مما يشير إلى احتمال توقف التراجع السريع في هذا الرقم.

وأشارت البيانات الأولية إلى أن عدد المواليد خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران ارتفع بمقدار 2788 مولودًا، أي بنسبة 0.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 342068 مولودًا. ورغم هذا الارتفاع، ظل العدد دون حاجز 400 ألف للعام الخامس على التوالي. وقد يعكس هذا الارتفاع زيادة معدلات الزواج خلال عامي 2024 و2025.

يُذكر أن عدد المواليد للمواطنين اليابانيين داخل اليابان بلغ 671236 مولودًا في عام 2025، مسجلًا أدنى مستوى له على الإطلاق للعام العاشر على التوالي، وفقًا لبيانات نُشرت في يونيو/حزيران. ومع ذلك، تقلصت نسبة الانخفاض إلى 2.2%، مقارنة بنحو 5% في عام 2022.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام، ارتفع عدد حالات الزواج بمقدار 418 حالة ليصل إلى 238,979 حالة، بينما انخفض عدد حالات الطلاق بمقدار 3578 حالة ليصل إلى 90177 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات 778982 حالة، في حين بلغ صافي التناقص الطبيعي للسكان، أي الفرق بين عدد الوفيات وعدد المواليد، 436914 نسمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)