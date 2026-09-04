اليابان تتجه نحو الرفع الكامل للحظر المفروض على استيراد البطاطس الطازجة من الولايات المتحدة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تمضي اليابان قدمًا في إجراءات قد تؤدي إلى الرفع الكامل للحظر المفروض على استيراد البطاطس الطازجة من الولايات المتحدة، رغم استمرار المخاوف بشأن قضايا الحجر الصحي والتأثير المحتمل على سبل عيش المزارعين اليابانيين.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعقد جلسة إحاطة خلال هذا الشهر بشأن الآفات والأمراض التي حُددت باعتبارها تهديدًا محتملًا للزراعة المحلية في حال دخولها إلى البلاد عبر البطاطس. وتخطط الوزارة بعد ذلك لبدء دراسة إجراءات حجر صحي محددة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن السماح بالاستيراد.

وفي حين أن رفع حظر الاستيراد قد يستغرق عدة سنوات، حذر العديد من الأطراف من السماح بدخول البطاطس من الولايات المتحدة، التي تُعد واحدة من أكبر المنتجين في العالم. وقال وزير الزراعة نوريكازو سوزوكي في مؤتمر صحفي عُقد يوم الجمعة: «سنخوض هذه المناقشات بحزم وعزيمة».

وتحظر اليابان مبدئيًا استيراد البطاطس الطازجة لمنع انتشار الآفات والأمراض. ومع ذلك، مُنحت البطاطس الأمريكية المستخدمة في تصنيع رقائق البطاطس استثناءً من هذا الحظر في عام 2006.

وبدأت وزارة الزراعة إجراءات دراسة رفع حظر الاستيراد استنادًا إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وذلك استجابةً لطلب قدمته الولايات المتحدة في عام 2020 للسماح بتداول البطاطس الأمريكية في الأسواق العامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)