بيسنت: اضطرابات الين قد ترفع أسعار الفائدة الأميركية

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واشنطن - (جيجي برس)-- حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في رسالة نُشرت على منصة «إكس» يوم الجمعة من أن التحركات الاضطرابية في سوق الين قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، ملمحًا إلى قلقه من الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال بيسنت في الرسالة، التي جاءت ردًا على استفسار من السناتورة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن بشأن تدخل السلطات النقدية الأمريكية بشراء الين في أواخر يوليو/تموز: «إن اضطراب أسواق الين يمكن أن يؤدي إلى عمليات تفكيك وإغلاق قسري للمراكز المالية، مما قد يزعزع استقرار الأسواق العالمية ويرفع في النهاية تكاليف الاقتراض للعائلات والشركات الأمريكية».

وأوضح بيسنت في الرسالة أيضًا أن وزارة الخزانة الأمريكية «قامت باستبدال أصول من العملات الأجنبية متواجدة في صندوق تثبيت سعر الصرف بالين الياباني» وفقًا للقانون المنظم للصندوق.

ويُقال إن السلطات الأمريكية تدخلت في الأسواق عبر بيع اليورو وشراء الين، لكن بيسنت لم يكشف عن تفاصيل مثل حجم عمليات شراء الين.

وتجاوز الدولار حاجز 160 ينًا للمرة الأولى منذ نحو شهر في تعاملات نيويورك يوم الجمعة، مع تزايد التوقعات برفع مبكر لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)