اليابان تخفض حد السرعة إلى 30 كم/ساعة على الطرق السكنية للحد من الحوادث
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طوكيو- (جيجي برس)-- سيتم خفض حد السرعة على الطرق السكنية في اليابان التي لا تحتوي على خطوط منتصف أو لوحات تحدد السرعة القصوى إلى 30 كيلومترًا في الساعة بدلاً من 60 كيلومترًا في الساعة حاليًا، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الحوادث في المناطق الحضرية التي تشهد حركة مشاة كثيفة وتتميز بشوارع ضيقة، مما يشكل تحولاً كبيراً في قواعد المرور بالبلاد، لا سيما وأن هذه الطرق تمثل نحو 70% من إجمالي الطرق العادية على مستوى البلاد.
وظل عدد الأطفال وكبار السن الذين يلقون حتفهم في حوادث المرور على الطرق السكنية ثابتاً عند نحو 300 شخص سنوياً، على الرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض حوادث المرور بشكل إجمالي.
وكانت الحكومة قد قررت في يوليو/تموز 2024 تعديل حد السرعة القانوني لمعالجة هذا الوضع.
وبموجب هذا التغيير في القواعد، سيتم تحديد السرعة القصوى على الطرق العادية التي لا تحتوي على لوحات سرعة أو علامات أرضية، ولا تفصلها خطوط منتصف بيضاء أو حواجز وسطية، عند 30 كيلومترًا في الساعة، وهي السرعة التي قيل إن خطر تعرض المشاة لإصابات قاتلة في الحوادث يرتفع بشكل حاد بعدها.