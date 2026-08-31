【فيديو】حمام ”إغوتا-يو“: لمسة عصرية تجدد الحمامات اليابانية التقليدية

أخبار اليابان

أرضيات وجدران تُشعرك بلمس التراب، وإضاءة خافتة تبعث على الهدوء، مع حوض ماء بارد مضاء باللون الأزرق. تشعر وكأنك دخلت إلى كهف. يغمرك ”إغوتا-يو“، وهو حمام عام (سينتو) في حي ناكانو بمدينة طوكيو، بأجواء مائية أنيقة تختلف عن الصورة التقليدية للحمامات العامة القديمة. تولى تصميم هذا المكان كينتارو إيماي، وهو مهندس معماري متخصص في تصميم المنشآت الترفيهية المائية والحمامات العامة.