اليابان توسع صلاحيات المدارس في تحديد ساعات الدراسة
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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت تقارير يوم الاثنين بأن وزارة التعليم اليابانية تخطط لمنح المدارس الابتدائية والإعدادية مزيداً من الصلاحيات لتحديد الساعات الدراسية، وذلك في إطار عملية شاملة لتحديث المبادئ التوجيهية للمناهج المدرسية في البلاد.
وقد أُدرجت هذه الخطة ضمن مسودة ملخص لمناقشات أجرتها لجنة فرعية خاصة تابعة لـ«المجلس المركزي للتعليم»، وهو هيئة استشارية لوزير التعليم، خلال اجتماع عُقد في اليوم نفسه.
ومن المقرر أن يرفع المجلس توصياته إلى الوزير بحلول فصل الشتاء. وبناءً على هذه التوصيات، ستقوم الوزارة بتعديل المبادئ التوجيهية للمناهج، ثم إبلاغ رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية بالنسخ المعدلة في نهاية السنة المالية الحالية، أي في شهر مارس/آذار المقبل.
وسيتم التطبيق الكامل للمبادئ التوجيهية المعدلة في رياض الأطفال خلال السنة المالية 2028، وفي المدارس الابتدائية خلال السنة المالية 2030، وفي المدارس الإعدادية خلال السنة المالية 2031. أما المدارس الثانوية، فسيتم إبلاغها بالتغييرات في نهاية السنة المالية 2027، على أن يتم تطبيقها على مراحل تبدأ مع الطلاب الملتحقين في السنة المالية 2032.
وستتم مراجعة المبادئ التوجيهية للمناهج استنادًا إلى مبدأ أساسي يتمثل في ضمان تعميق التعلم لمختلف فئات الطلاب. وستدعو النسخ المعدلة إلى اعتماد أساليب تعلم استباقية وتفاعلية وأكثر عمقًا، مع مراعاة التنوع وضمان قابلية تطبيق هذه الإجراءات على أرض الواقع.