لماذا لا يرغب 35% من الشباب غير المتزوجين في اليابان بالزواج؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر استطلاع أجرته وكالة الأطفال والعائلات اليوم الاثنين أن 35% من الشباب غير المتزوجين في اليابان لا يرغبون في الزواج.

ووفقًا للنتائج المؤقتة للمسح، فإن نحو 15 ألفًا من حوالي 43500 شخص غير متزوجين سُئلوا عن آرائهم بشأن الزواج اختاروا هذه الإجابة، حيث يأمل العديد من المشاركين في إعطاء الأولوية لقضاء وقتهم في الهوايات.

وفي الوقت نفسه، قال 9.5% إنهم يريدون الزواج على الفور، و10.3% خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، و7.7% خلال خمس سنوات.

كما سأل الاستطلاع جميع المشاركين غير المتزوجين عن أولوياتهم على الزواج، مع السماح باختيار أكثر من إجابة. واختار أكثر من نصف المشاركين الترفيه والهوايات، فيما شملت الإجابات الشائعة الأخرى الصحة والرفاهية العاطفية والدخل المستقر.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت مع نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا بين مايو/أيار وأغسطس/آب، وتلقى ردودًا صحيحة من حوالي 68 ألف شخص.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)