«اليابانية المبسطة».. كيف تسهّل اليابان إيصال المعلومات إلى الأجانب؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تحظى «اليابانية المبسّطة» باهتمام متزايد كوسيلة لنشر المعلومات بين الأجانب المقيمين في اليابان، لا سيما في أوقات الكوارث، مثل الزلزال القوي الذي ضرب مؤخرًا محافظة كوماموتو جنوب غربي البلاد.

ووفقًا لاستطلاع رأي شمل أجانب مقيمين في طوكيو، أعرب 41.3% منهم عن رغبتهم في قراءة المعلومات المكتوبة باليابانية المبسّطة، وهي نسبة تفوق تلك المسجلة لمن يفضلون الحصول على المعلومات باللغة الإنكليزية، والتي بلغت 35.9%.

وقالت نوبوكو إينوي، من مؤسسة «طوكيو متروبوليتان تسوناغاري»، التي أجرت الاستطلاع وتعمل على تعزيز استخدام اليابانية المبسّطة ونشر الوعي حولها: «ربما يعود ذلك إلى تنوع جنسيات الأجانب المقيمين في اليابان، وانخفاض أعداد القادمين من دول ومناطق ناطقة بالإنكليزية».

وتشير المؤسسة إلى أن جوهر تقديم المعلومات باليابانية المبسّطة يكمن في تجنب استخدام الكلمات المحاكية للأصوات أو الحركات، والكلمات المستعارة من لغات أجنبية، والعبارات الغامضة، والاعتماد بدلًا من ذلك على جمل قصيرة وواضحة.

فعلى سبيل المثال، يمكن استبدال كلمة «كانسيرو» المشتقة من الكلمة الإنكليزية «إلغاء»، بكلمة «ياميرو» التي تعني التوقف أو الإلغاء في اليابانية المبسّطة. كما يمكن استخدام كلمة «موراؤ» بمعنى «يمكنك الحصول على»، بدلًا من «تيكيُو-سورو» التي تعني «توفير» أو «تقديم».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)