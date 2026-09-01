هوندا ونيسان تتعاونان لتطوير برمجيات السيارات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركتا ”هوندا موتور“ و”نيسان موتور“ يوم الاثنين أنهما اتفقتا على التطوير المشترك وتوحيد أنظمة التشغيل والمكونات الأساسية الأخرى للسيارات المعرفة بالبرمجيات (Software-Defined Vehicles)، مع إعداد خطط لتثبيتها في طرازاتهما الجديدة بدءاً من العام المالي 2029.

وتستهدف هذه الخطوة من قبل صانعي السيارات اليابانيين البارزين تقاسم تكاليف التطوير الضخمة ومواجهة شركة ”تيسلا“ الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية والمنافسين الصينيين الذين يتصدرون هذا المجال.

ويأتي هذا الاتفاق بعد مرور 18 شهراً على انهيار محادثات التكامل التجاري بين هوندا ونيسان في فبراير/ شباط 2025.

ومع تدهور بيئة الأعمال بسبب المنافسة المحتدمة والرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، يتجه التعاون بين الشركتين نحو زخم أكبر.

ومن المتوقع أن تنضم شركة ”ميتسوبيشي موتورز“ -وهي شركة يابانية لصناعة السيارات تمتلك نيسان حصة فيها- إلى هذا الشراكة المتعلقة بالسيارات المحددة بالبرمجيات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)