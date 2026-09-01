المحكمة العليا اليابانية تدرس استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاكمات المدنية

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طوكيو- (جيجي برس)-- تعتزم المحكمة العليا اليابانية دراسة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المحاكمات المدنية خلال السنة المالية المقبلة.

وأعلنت المحكمة العليا، يوم الاثنين، طلبها للميزانية للسنة المالية 2027، والذي تضمن نحو 60 مليون ين لتغطية النفقات المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها المحكمة نفقات من هذا النوع ضمن طلب ميزانيتها.

ووفقًا للمحكمة العليا، ستُستخدم سجلات قضايا جرى الفصل فيها لإجراء اختبار تجريبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي. وسيُدخل القضاة وغيرهم من المسؤولين وثائق إلى نظام للذكاء الاصطناعي بهدف إعداد مسودات أولية، من بينها ملخصات لسجلات القضايا وقوائم بالنقاط محل النزاع.

كما ستعمل المحكمة على تطوير نظام لمنع تسرب المعلومات الشخصية لأطراف الدعاوى القضائية والأسرار التجارية للشركات.

وفي يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري، أجرت مجموعة بحثية تضم ستة قضاة من ذوي الخبرة المتوسطة من محكمتي طوكيو وأوساكا الجزئيتين اختبارًا استنادًا إلى سجلات محاكمات افتراضية.