مركز إيواء خاص للحوامل والأسر التي لديها أطفال في كوماموتو بعد الزلزال

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محافظة كوماموتو - (جيجي برس)-- أُنشئ في بلدة هيكاوا بمحافظة كوماموتو، جنوب غربي اليابان، مركز إيواء مخصص للنساء الحوامل والأسر التي لديها أطفال، وذلك في أعقاب زلزال قوي ضرب المنطقة في أواخر يوليو/ تموز وألحق بها أضرارًا جسيمة.

وافتُتح مركز الإيواء المتخصص، وهو الوحيد من نوعه في محافظة كوماموتو، في 6 أغسطس/ آب. ويوفر لكل أسرة خيمة خاصة حفاظًا على الخصوصية، كما يشكل مركزًا لجمع وتوزيع مستلزمات الإغاثة المتعلقة برعاية الأطفال، مثل الحليب المجفف وأغذية الأطفال والحفاضات. ويقدم فيه ممرضون وقابلات ومعلمات حضانة خدمات الرعاية والدعم.

وحتى يوم الخميس، كان المركز يؤوي 59 شخصًا من 14 أسرة، وفقًا ليوشيمي كاميوشيهارا، وهي ممرضة في أمانة فريق المساعدة الطبية في حالات الكوارث التابع للمعهد الياباني للأمن الصحي، وتشارك في دعم إنشاء المركز وتشغيله.

وقالت كاميوشيهارا إن عدد المستفيدين من المركز آخذ في الارتفاع، إذ انتقلت إليه أسر من مراكز الإيواء العادية بعدما تلقت شكاوى بشأن الضوضاء التي يحدثها أطفالها، فيما لجأت إليه أسر أخرى بعدما تعذر عليها مواصلة الإقامة في سياراتها أو منازلها.

وأضافت كاميوشيهارا: «الطلب على المركز الآن أكبر مما كان عليه في الفترة التي أعقبت الكارثة مباشرة».