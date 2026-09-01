بيسنت يتوقع اتخاذ اليابان إجراءات لدعم الين

أخبار اليابان

نورث كارولاينا - (جيجي برس)-- صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأنه يعتقد أن الحكومة اليابانية وبنك اليابان المركزي سيتخذان إجراءات لتعزيز قيمة الين ودعمه.

وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية: «إنني على يقين بأن الحكومة اليابانية وبنك اليابان سيفعلان ما من شأنه أن يؤدي إلى تقوية الين».

وأضاف: «أملك معلومات لا يحوزها السوق».

ويصعّد وزير الخزانة الأمريكي ضغوطه على البنك المركزي الياباني لرفع سعر الفائدة الرئيسي.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الين في الانخفاض، رغم التدخل المشترك لبيع الدولار وشراء الين في الأسواق من جانب السلطات النقدية اليابانية والأمريكية في أواخر يوليو/تموز الماضي.





(النص الاصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)