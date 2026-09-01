اليابان تكثف جهودها لمكافحة الاحتيال الاستثماري باستخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة شؤون المستهلك اليابانية يوم الثلاثاء أنها ستكثف جهودها لمكافحة الاحتيال الاستثماري وغيره من أساليب الاحتيال التي تعد بأرباح مغرية، وذلك عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز تحليل البيانات والمعلومات.

وأوضحت الوكالة أن فريقًا جرى تأسيسه داخلها في اليوم نفسه سيتولى استخدام هذه التقنية لرصد المخططات التي تظهر أنماطًا شائعة بين حالات الاحتيال السابقة والشركات المشبوهة، بما يتيح التدخل في وقت مبكر. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من التدابير الموجهة ضد عمليات الاحتيال التي تجذب أموالًا ضخمة عبر الوعود بعوائد مرتفعة قبل أن تنهار في النهاية.

وقال وزير شؤون المستهلك هيتوشي كيكاوادا في مؤتمر صحفي: «بمجرد وقوع الضرر، يصبح من الصعب استرداد الأموال، لذا فإن الاستجابة السريعة أمر في غاية الأهمية».

وسيقوم الفريق الجديد بتشغيل نظام ذكاء اصطناعي توليدي لتحليل القضايا التي تتلقاها منظومة الاستشارات التابعة للمركز الوطني لشؤون المستهلك، والتي يصل عددها إلى نحو 900 ألف حالة سنويًا.

وقد صُمم هذا النظام للتعرف على المخططات المريبة واكتشاف العلامات المبكرة لفشل الأنشطة التجارية، استنادًا إلى البيانات المسجلة لديه حول عبارات الاستدراج المميزة وغيرها من الخصائص وحالات الاحتيال المشابهة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

