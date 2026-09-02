عائلة يابانية مفقودة في نيبال.. هل لا يزال الأمل قائمًا بعد أسبوع من الفيضانات؟

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بكين - (جيجي برس)-- لا تزال عائلة يابانية مكونة من 5 أفراد في عداد المفقودين بعد أن ضربت السيول والانهيارات الطينية المنطقة الحدودية بين نيبال والصين الأسبوع الماضي، لكن موظفًا في شركة سياحة محلية لم يفقد الأمل في العثور عليهم سالمين.

ومع حلول يوم الأربعاء، الذي يصادف مرور أسبوع على الكارثة، قال الموظف، الذي كان مسؤولًا عن جولة العائلة، يوم الاثنين إنه لا يستطيع التخلي عن الأمل في أن يكون أفراد الأسرة الخمسة جميعًا بأمان.

وكشفت السلطات السياحية في نيبال يوم الثلاثاء عن تواريخ ميلاد الأشخاص الخمسة، وتبين أن اثنين منهم في الأربعينيات من العمر، وهما والدا الأطفال الثلاثة الآخرين، الذين تبلغ أعمارهم 10 و6 و3 سنوات.

وذكرت سلطات إدارة الكوارث في نيبال في اليوم نفسه أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 987 قتيلًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على جانبي الحدود إلى أكثر من 1000 شخص. وفي الصين، تأكدت وفاة 16 شخصًا، بينما لا يزال أكثر من 4400 شخص في عداد المفقودين في البلدين.

ودمرت الكارثة مساحات واسعة من مجرى النهر في صلب نيبال، بينما جُرفت نقاط التفتيش الحدودية والمرافق الأخرى على الجانب الصيني، وتضررت بشدة. ويُعتقد أن الكارثة نجمت عن انهيار بحيرة جليدية في أعلى المجرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)