وفاة تويوهيرو أكياما.. أول ياباني يصل إلى الفضاء عن عمر 84 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُوفي تويوهيرو أكياما، الذي أصبح أول مواطن ياباني يسافر إلى الفضاء عام 1990، يوم الأربعاء في منزله ببلدة أوداي بمحافظة مييه وسط اليابان، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وُلد أكياما في طوكيو، وانضم إلى شركة طوكيو برودكاستينغ سيستم، الشركة السابقة لشركة تي بي إس هولدينغز، كصحفي عام 1966. وبعد أن عمل مديرًا لمكتب الشركة في واشنطن، تم اختياره من داخل الشركة لاستقلال مركبة الفضاء سويوز التابعة للاتحاد السوفيتي السابق في ديسمبر/ كانون الأول 1990.

وخلال إقامته على متن محطة الفضاء مير، أجرى أكياما تجارب علمية، من بينها تجربة على الضفادع، كما قدم تقارير إعلامية مباشرة من المحطة. وفي بداية أحد البثوث المباشرة، اشتهر بسؤاله: «هل أنا على الهواء؟».

وبعد مغادرته شركة البث في ديسمبر 1995، انتقل أكياما إلى بلدة تاكيني، التي أصبحت الآن جزءًا من مدينة تامورا، بمحافظة فوكوشيما شمال شرقي اليابان، حيث عمل في الزراعة العضوية.

وشغل أكياما منصب أستاذ جامعي في جامعة كيوتو للفنون والتصميم، المعروفة حاليًا باسم جامعة كيوتو للفنون، في الفترة من 2011 إلى 2018، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في بلدة أوداي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)