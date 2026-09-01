【فيديو】الفن يلتقي بالطبيعة على قمة جبل روكّو في كوبى

أخبار اليابان

يُقام مهرجان الفنون «كوبي روكّو ميتس آرت 2026 beyond» على قمة جبل روكّو في مدينة كوبى، ويستمر حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويتيح المهرجان، الذي تحتضنه منطقة جبل روكّو المعروفة منذ زمن طويل كوجهة سياحية، للزوار الاستمتاع بأعمال فنية يقدمها 62 مشاركًا من الفنانين والفرق الفنية من اليابان وخارجها، من بينهم 15 فريقًا تم اختيارهم عبر مسابقة مفتوحة، وذلك وسط الطبيعة الغنية والإطلالات الخلابة التي يتميز بها الجبل.