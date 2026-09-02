【فيديو】 كأس العالم للسوشي في اليابان 2026

أخبار اليابان

أُقيمت يومي 20 و21 أغسطس/ آب في مركز «طوكيو بيغ سايت» بحي كوتو في العاصمة اليابانية، مسابقة «WORLD SUSHI CUP JAPAN 2026»، التي يتنافس فيها طهاة سوشي من جنسيات أجنبية في مهارات إعداد الطعام وإدارة معايير النظافة والسلامة الصحية. وشارك في المسابقة 28 متسابقًا من 14 دولة، وتُوّج الروماني براد ميهاي تاناسيه (33 عامًا) باللقب العام.

وفي التصفيات التي أُقيمت في اليوم الأول، تنافس المشاركون في مهارات إعداد سوشي «إيدوماي»، من بينها تقشير الفجل الياباني «الدايكون» إلى شرائح رقيقة متصلة، وتقطيع الساشيمي، ليتأهل أفضل 15 متسابقًا إلى النهائيات التي أُقيمت في اليوم الثاني.

وخصصت المنافسة النهائية للسوشي المبتكر، حيث اختار كل متسابق موضوعًا خاصًا به وجسّد من خلاله رؤيته وشغفه بالسوشي. أما الفائز تاناسيه، فقدم طبقًا مبتكرًا بعنوان «لقاء دراكولا واليابان»، استوحاه من أسطورة دراكولا المرتبطة بموطنه رومانيا.