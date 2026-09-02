تاكايتشي تتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية لليابان

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طوكيو - (جيجي برس)-- جددت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الأربعاء عزمها على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، في ظل البيئة الأمنية القاسية التي تشمل التوسع العسكري الصيني.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع لقادة قوات الدفاع الذاتي في طوكيو: «ما لم نمتلك العزيمة للخوض في عالم جديد دون خوف من التغيير، فلن نتمكن من حماية أرواح المواطنين وحياتهم اليومية السلمية».

وأعربت عن رغبتها في الاستجابة بسرعة للأساليب الحديثة في إدارة الحروب، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.

كما دعت تاكايتشي إلى المراجعة المستمرة لتنظيمات وأنظمة قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن هيكل القيادة الهرمي الحالي من الأعلى إلى الأسفل يجعل من الصعب عكس الواقع الميداني الفعلي في عملية اتخاذ القرار.

وحثت رئيسة الوزراء أفراد قوات الدفاع الذاتي على دمج خبراتهم لتعزيز القدرات الدفاعية في المجالات الحديثة، مثل الفضاء والأمن السيبراني والطيف الكهرومغناطيسي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)