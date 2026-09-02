اليابان تتحرك لمواجهة انتحار الأطفال بعد تسجيل أرقام قياسية

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طوكيو- (جيجي برس)-- تعتزم وكالة الأطفال والأسر في اليابان تقديم دعم مالي للجهود المجتمعية الرامية إلى الوقاية من انتحار الأطفال، وذلك خلال السنة المالية 2027 التي تبدأ في أبريل/ نيسان من العام المقبل.

وستقدم الوكالة إعانات مالية عندما تتعاون الحكومات المحلية مع المنظمات المعنية بالأطفال لإنشاء مجالس تهدف إلى تعزيز مراقبة الأطفال وتبادل المعلومات بشأنهم. وقد طلبت الوكالة تخصيص 1.04 مليار ين للنفقات ذات الصلة ضمن مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2027.

وتأتي هذه الخطوة في وقت سجل فيه عدد حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية مستوى قياسيًا بلغ 538 حالة في عام 2025.

وستُستخدم الإعانات بشكل رئيسي لتغطية التكاليف المتعلقة بإنشاء هذه المجالس وإطلاع السكان المحليين على هذه الجهود. كما ستغطي تكاليف التنسيق مع متخصصين يمكنهم تقديم المشورة للأطفال الذين لديهم تاريخ من إيذاء النفس أو يواجهون تحديات أخرى.

وقال هيتوشي كيكاوادا، الوزير المسؤول عن سياسات الأطفال، خلال زيارة لمنظمة غير ربحية في طوكيو تعمل على مكافحة الانتحار، إن عدد حالات انتحار الأطفال هذا العام يتجه إلى تجاوز حصيلة عام 2025، مضيفًا: «علينا اتخاذ التدابير اللازمة مهما كلف الأمر».