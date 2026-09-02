بوتين يحمّل اليابان المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات مع روسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن اليابان تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات بين طوكيو وموسكو، وفقًا لما أوردته وكالة «تاس» الروسية الرسمية للأنباء.

وأضاف بوتين أن رد فعل اليابان على زيارته لإحدى الجزر المتنازع عليها في شمال غربي المحيط الهادئ لم يكن مفاجئًا بالنسبة له.

وقال للصحفيين خلال زيارته إلى قيرغيزستان إن روسيا لم تتخذ أي خطوات من شأنها الإضرار بعلاقاتها مع اليابان، وإنها أبدت تجاوبًا إيجابيًا بشأن العديد من القضايا.

وفي معرض إشارته إلى أن المفاوضات بين موسكو وطوكيو بشأن إبرام معاهدة سلام تنهي رسميًا حالة العداء بين البلدين منذ زمن الحرب تُعد قضية معقدة، قال بوتين إنه رغم تسوية هذه المسألة، فإن روسيا مستعدة لمناقشتها بشكل ما، في إشارة إلى أن بلاده قدمت بعض التنازلات.

وفي 13 أغسطس/ آب، زار بوتين جزيرة إيتوروب، وهي واحدة من الجزر الأربع المعروفة مجتمعة في اليابان باسم «الأراضى الشمالية»، والتي تسيطر عليها روسيا.