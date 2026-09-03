في حالات الطوارئ.. اليابان تطور تطبيقًا لتحديد مواقع مواطنيها بالخارج

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تعمل وزارة الخارجية اليابانية على تطوير تطبيق للهواتف الذكية يتيح تحديد مواقع المواطنين اليابانيين المقيمين أو المسافرين في الخارج باستخدام بيانات نظام تحديد المواقع العالمي.

ومن المتوقع أن يساعد التطبيق، الذي سيتيح الوصول إلى معلومات موقع المستخدمين بموافقتهم، في التحقق بسرعة من سلامة المواطنين اليابانيين في حال وقوع نزاع مسلح أو كارثة ضخمة خارج البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة تهدف إلى بدء تشغيل التطبيق خلال السنة المالية 2027.

وحتى الآن، كان موظفو السفارات اليابانية يعتمدون على المكالمات الهاتفية للتأكد من سلامة المواطنين اليابانيين في أعقاب النزاعات والكوارث في الخارج. إلا أن هذه الجهود كانت تواجه صعوبات في المناطق التي تعاني من ضعف شبكات الاتصال أو انعدامها.

وسيركز تصميم التطبيق الجديد على إمكانية تتبع مواقع المستخدمين حتى في المناطق التي تعاني من ضعف التغطية، كما تدرس الوزارة إرسال رسائل عبر التطبيق للاستفسار عن سلامة المستخدمين وتلقي ردودهم من خلاله.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)