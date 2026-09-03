الكشف عن الجيل الجديد من «باجيرو» من ميتسوبيشي موتورز في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية عن سيارتها الجديدة «باجيرو»، وهي من فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض، خلال فعالية أقيمت في طوكيو يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تبدأ مبيعاتها في اليابان في 17 ديسمبر/كانون الأول.

ويمثل هذا الإطلاق عودة سيارة «باجيرو» إلى السوق بعد توقف إنتاجها المخصص للسوق المحلية قبل سبع سنوات. ومن المقرر الإعلان عن الأسعار والتفاصيل الأخرى في 29 أكتوبر/تشرين الأول.

وخلال حفل الكشف عن السيارة، وصف كيسوكي كيشيورا، رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز، سيارة «باجيرو» الجديدة بأنها «الطراز الرائد» للشركة.

وأضاف أن الطراز الجديد «يجسد» هوية ميتسوبيشي موتورز، مشيرًا إلى أن الشركة «وظفت كل ما تملكه، بما في ذلك تقنياتها، في سيارة باجيرو الجديدة».

كما سيتم طرح السيارة، التي تعمل بمحرك ديزل، في تايلاند اعتبارًا من منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وفي أستراليا بدءًا من أوائل ديسمبر/كانون الأول. وتستهدف الشركة بيع ما مجموعه 10 آلاف وحدة في الدول الثلاث خلال السنة المالية الحالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)