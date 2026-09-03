إطلاق مشروع في اليابان لتشجيع الأطفال على الاستمرار في ممارسة الرياضة

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت الهيئات الوطنية اليابانية المنظمة لرياضات كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الرغبي، وكرة القاعدة، بالتعاون مع الجمعية اليابانية للرياضة، مشروعًا لتعزيز مشاركة الأطفال في الأنشطة الرياضية.

ويخطط المشروع، الذي كُشف عنه يوم الأربعاء، لتنظيم فعاليات تتيح للأطفال تجربة رياضات متعددة، بالإضافة إلى تسهيل التنسيق بين برامج التدريب وتبادل الخبرات بين المدربين بما يتجاوز حدود كل رياضة على حدة.

وقال تسونيياسو ميياموتو، رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، خلال مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو في اليوم نفسه: «أتطلع إلى مستقبل يحظى فيه الأطفال بخيارات متعددة ويستمتعون فيه بالرياضة».

وفي السنوات الأخيرة، شهدت البيئة الرياضية للأطفال في اليابان تغيرات ملحوظة في ظل انخفاض عدد الأطفال وانتقال أنشطة الأندية الرياضية المدرسية إلى المجتمعات المحلية.

وفضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن تراجع مشاركة الأطفال في الأنشطة الرياضية، توحدت هذه المنظمات للحفاظ على اهتمام الأطفال بالرياضة، بدلًا من التركيز بشكل منفرد على زيادة عدد اللاعبين في رياضاتها الخاصة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)