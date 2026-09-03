ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة و«إن إي سي» تؤسسان شراكة استراتيجية في قطاع الدفاع

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طوكيو - (جيجي برس)-- وقعت شركتا ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة وإن إي سي اليابانيتان مذكرات تفاهم لتأسيس تحالف استراتيجي في القطاع الدفاعي.

وأعلنت الشركتان يوم الأربعاء أنهما ستدرسان التعاون في تطوير المعدات والأنظمة المخصصة لـ«أساليب الحرب الحديثة» التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة. وتهدف الشركتان إلى تقديم مقترحات إلى وزارة الدفاع اليابانية في وقت مبكر من السنة المالية 2027، التي تبدأ في أبريل المقبل.

وتُعد شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة أكبر مُصنع للمعدات الدفاعية في اليابان، مثل السفن والطائرات المقاتلة، في حين توفر شركة إن إي سي لوزارة الدفاع نظام القيادة والسيطرة.

ومن المتوقع أن تعمل الشركتان معًا على تطوير نظام يدمج الذكاء الاصطناعي في تشغيل الطائرات المسيرة والسفن المأهولة وغير المأهولة.

وكانت وزارة الدفاع قد ذكرت في كتابها الأبيض السنوي للدفاع، الذي نُشر الشهر الماضي، أنها ستسرع التحضيرات لاستخدام الطائرات المسيرة والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)