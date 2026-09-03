اليابان تعتزم تقليص حجم مراسم جنازة الإمبراطور الأب أكيهيتو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر في وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية يوم الأربعاء بأن الوكالة تدرس إقامة مراسم جنازة للإمبراطور الأب أكيهيتو بحجم أصغر بكثير مقارنة بجنازة والده، الإمبراطور هيروهيتو، المعروف بعد وفاته باسم الإمبراطور شووا، وذلك استجابةً لرغبة الإمبراطور الأب نفسه.

ووفقًا للمصادر، تجري الوكالة مشاورات بشأن إقامة مراسم الجنازة المعروفة باسم «سوجودين نو غي» داخل القصر الإمبراطوري في حي تشيودا بطوكيو.

ورغم أن الإمبراطور الأب، البالغ من العمر 92 عامًا، لا يعاني من مشاكل صحية خطيرة، فإنه أعرب عن رغبته في أن يكون تأثير جنازته على حياة الناس محدودًا قدر الإمكان.

وفي هذا السياق، كانت الوكالة قد أعلنت عام 2013 أن الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو سيدفنان في أضرحة أصغر حجمًا مقارنة بتلك الخاصة بالأباطرة والإمبراطورات اليابانيين السابقين، كما ستكون طقوس الجنازة أكثر بساطة.

وذكرت المصادر أن قائمة المواقع المقترحة لإقامة مراسم «سوجودين نو غي» للإمبراطور الأب تشمل قاعة ماتسو نو ما داخل القصر، حيث يمكن ضمان سلامة الحضور حتى في حال حدوث تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية. ويأتي هذا الاختيار تماشيًا مع رغبة الإمبراطور الأب في أن تراعي المراسم تأثيرها على حياة الناس والبيئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)