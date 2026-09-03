مجموعة العشرين تدعو إلى تجنب القيود التي تعرقل الابتكار في الذكاء الاصطناعي

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واشنطن - (جيجي برس)-- اختتم وزراء الابتكار في مجموعة العشرين (G20)، يوم الأربعاء، اجتماعهم الذي استمر يومين، داعين الدول إلى تجنب فرض لوائح من شأنها عرقلة الابتكار التكنولوجي لدى الشركات، بما في ذلك التقنيات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

وأُدرج هذا التوجه ضمن ثلاثة مبادئ خاصة بالتقنيات الناشئة في بيان وزاري مشترك.

وقال الوزراء في البيان، الصادر عقب اجتماعهم في تشابل هيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية: «ستعزز هذه التقنيات النمو والتنمية على المدى الطويل في اقتصاداتنا، عندما يتم استخدامها بطريقة آمنة وموثوقة».

ومثّل اليابان في الاجتماع وزير الصناعة ريوسي أكازاوا، الذي قال في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: «سنعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجتمع بما يسهم في تحقيق النمو والازدهار».

وفي «مبادئ كارولاينا للتقنيات الناشئة»، أكد وزراء مجموعة العشرين أنهم يهدفون إلى قصر أي لوائح جديدة على المسائل المستجدة التي لا تستطيع الأطر القانونية الحالية التعامل معها بشكل كافٍ، بحيث تركز القواعد الجديدة على سد الثغرات بدلًا من تكرار إجراءات الحماية القائمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)