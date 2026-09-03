قواعد أكثر صرامة للسائقين فوق 75 عامًا في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس)-- تعتزم وكالة الشرطة الوطنية اليابانية تطبيق معايير أكثر صرامة في اختبار مهارات القيادة الإلزامي للسائقين الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر ولديهم سجل من المخالفات المرورية، حسبما أفاد مسؤولون يوم الخميس.

وستضيف الوكالة بنودًا جديدة إلى الاختبار لتقييم مهارات السائقين في تغيير اتجاه السيارة إلى الاتجاه المعاكس، وكذلك مدى التزامهم بالتأكد من السلامة أثناء القيادة. كما تعتزم زيادة نقاط العقوبة المترتبة على عدم التوقف عند تقاطعات الطرق.

وجاء قرار إجراء هذه التغييرات استنادًا إلى تقرير قدمه فريق من الخبراء. ومن المقرر أن تبدأ وكالة الشرطة الوطنية تطبيق النظام الجديد في السنة المالية 2027 على أقرب تقدير، بعد جمع آراء الجمهور.

ويستهدف اختبار مهارات القيادة كبار السن الذين ارتكبوا مخالفات، من بينها تجاوز السرعة وعدم الالتزام بإشارات المرور، خلال السنوات الثلاث السابقة لتجديد رخصة القيادة. ويُجرى الاختبار باستخدام سيارات فعلية للتأكد من قدرة هؤلاء السائقين على التحكم في عجلة القيادة بشكل صحيح والالتزام بإشارات المرور والعلامات المرورية أثناء القيادة.

وكان فريق الخبراء قد ناقش مدى ملاءمة الاختبار الحالي، بعدما تبين أن السائقين الذين اجتازوه تعرضوا لحوادث أو ارتكبوا مخالفات مرورية بمعدل أعلى بكثير من السائقين المسنين الذين ليس لديهم سجل من المخالفات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)