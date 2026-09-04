طوكيو ديزني سي تحتفل بمرور 25 عامًا على افتتاحها

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أوراياسو، محافظة تشيبا-(جيجي برس)-- احتفلت «طوكيو ديزني سي»، إحدى أشهر مدن الملاهي في اليابان، يوم الجمعة بالذكرى الخامسة والعشرين لافتتاحها.

وتُعد «طوكيو ديزني سي»، الواقعة في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا المجاورة لطوكيو، مدينة ديزني الترفيهية الوحيدة في العالم ذات الطابع البحري. ومنذ افتتاحها في 4 سبتمبر/ أيلول 2001، واصلت جذب وإمتاع الزوار من داخل اليابان وخارجها.

وعلى مدار ربع قرن، واصلت المدينة الترفيهية التطور، إذ عملت الشركة المشغلة «أورينتال لاند» على تجديد الألعاب والمرافق القائمة، إلى جانب ضخ استثمارات ضخمة لإنشاء مناطق جديدة.

وانطلقت في أبريل/ نيسان من هذا العام احتفالات «سباركلينغ جوبيلي» (Sparkling Jubilee) بمناسبة هذه الذكرى. وسيتمكن الزوار، طوال فترة الاحتفالات الممتدة حتى مارس/ آذار 2027، من الاستمتاع بعروض خاصة وشراء منتجات تذكارية تتماشى مع اللون المميز للفعالية «جوبيلي بلو»، الذي يصفه الموقع الرسمي للمدينة الترفيهية بأنه مستوحى من جمال البحار.

وفي يوم الجمعة، من المقرر أن تصدر دار النشر اليابانية الكبرى «كودانشا» كتابًا تذكاريًا رسميًا يستعرض أبرز الفعاليات التي أُقيمت في «طوكيو ديزني سي» على مدار السنوات الماضية.