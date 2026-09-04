اليابان ترشّح قلعة هيكونه للإدراج على قائمة التراث العالمي لليونسكو

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طوكيو- (جيجي برس)-- اختار مجلس الشؤون الثقافية، وهو هيئة استشارية لوزير الثقافة الياباني، يوم الخميس قلعة هيكونه، الواقعة في محافظة شيغا غربي اليابان، لتكون مرشحة البلاد للسنة المالية 2026 للتسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

ومن المقرر تقديم ملف ترشيح القلعة، الواقعة في مدينة هيكونه، إلى منظمة اليونسكو بحلول فبراير/ شباط 2028، بعد استكمال الإجراءات المحلية اللازمة، بما في ذلك المناقشات بين الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وتهدف اليابان إلى إدراج قلعة هيكونه على قائمة التراث العالمي في عام 2028.

وبدأ بناء القلعة عام 1604 بتوجيه من حكومة شوغونية توكوغاوا، واكتمل بناؤها بعد نحو 20 عامًا.

ويُصنَّف البرج الرئيسي للقلعة وعدد من منشآتها الأخرى ضمن الكنوز الوطنية في اليابان. وكانت قلعة هيكونه قد أُضيفت عام 1992 إلى القائمة اليابانية المؤقتة للمواقع المرشحة للتسجيل مستقبلًا ضمن قائمة التراث العالمي.