بعد تضرره من زلزال كوماموتو.. اندلاع حريق في مصنع نيبون للورق

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كوماموتو - (جيجي برس)-- اندلع حريق بعد ظهر يوم الخميس في مصنع تابع لشركة نيبون للورق، كان قد تعرض لأضرار جسيمة جراء الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو جنوب غربي اليابان في أواخر يوليو الماضي.

ووفقًا لإدارة شرطة محافظة كوماموتو، لم يُصب أحد بأذى جراء الحريق. وكان الزلزال، الذي بلغت قوته 7.1 درجة في 28 يوليو/ تموز، قد تسبب في انهيار مدخنة المصنع الواقع في مدينة ياتسوشيرو بمحافظة كوماموتو، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص حينها.

وفي نحو الساعة 5:55 مساء يوم الخميس، تلقت إدارة الإطفاء المحلية مكالمة طوارئ من شخص مرتبط بالمصنع أفاد فيها باندلاع حريق أثناء أعمال تفكيك المدخنة.

وذكرت الشرطة ومصادر أخرى أن الحريق بدأ بالقرب من المدخنة، وكان 10 أشخاص يشاركون في أعمال التفكيك في ذلك الوقت، ولم يُصب أي منهم بأذى.

ووفقًا للشرطة، تمت السيطرة على الحريق قبل الساعة 9:30 مساءً بقليل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)