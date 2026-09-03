【فيديو】«أوارا كازي نو بون».. رقصات تقليدية تبشّر بقدوم الخريف في توياما

أخبار اليابان

بدأ في مدينة توياما، يوم الأول من سبتمبر/ أيلول، مهرجان «أوارا كازي نو بون»، أحد أبرز التقاليد الموسمية التي تبشر بقدوم الخريف.

ويعود هذا المهرجان التقليدي، الذي يُقام في منطقة ياتسو، إلى نحو 300 عام، منذ عصر إيدو. وخلاله، يقدم رجال ونساء يرتدون أزياء اليوكاتا وسترات «الهابي»، ويضعون قبعات من القش المنسوج تغطي جزءًا كبيرًا من وجوههم، الأغاني والرقصات التقليدية، متمنين وفرة المحاصيل، وسط إعجاب أعداد كبيرة من السياح والزوار.

ويستمر المهرجان حتى الثالث من سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)