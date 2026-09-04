【فيديو】 في عمر 96 عامًا.. «فنان الشوارع الأسطوري» يرقص تكريمًا لضحايا زلزال نوتو

أخبار اليابان

قدّم غيرياكو أماكاساكي (96 عامًا)، المعروف بلقب «فنان الشوارع الأسطوري»، عرضًا في متحف القرن الحادي والعشرين للفن المعاصر في كانازاوا بمدينة كانازاوا، أهدى خلاله رقصة للدعاء من أجل أرواح ضحايا زلزال شبه جزيرة نوتو عام 2024. وأمام نحو 500 متفرج، قدّم ثلاثة عروض، من بينها رقصة «جانغارا نينبوتسو».

وظهر غيرياكو على كرسي متحرك، وراح يرقص على أنغام آلة تسوغارو شاميسن، محركًا مسبحة معلقة حول عنقه وضامًّا كفيه في وضعية الدعاء. وفي الجزء الأخير من العرض، أدى مشهدًا سكب فيه دلوًا من الماء على رأسه.

وتفاعل الجمهور معه بالتصفيق الإيقاعي، فيما ترددت هتافات «غيرياكو!» مرات عديدة في أرجاء المكان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)