وزارة الدفاع اليابانية تؤكد أهمية توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي

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طوكيو -(جيجي برس)-- شددت وزارة الدفاع اليابانية يوم الجمعة على أهمية تعزيز استخدام قوات الدفاع الذاتي للذكاء الاصطناعي، مستشهدة بالفرص والنتائج التي خلصت إليها تحليلاتها للنزاع المستمر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وذكرت الوزارة أن أسلوبًا جديدًا للقتال، يجمع بصورة معقدة بين أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، قد ترسخ بالفعل، مؤكدة ضرورة أن تتخذ قوات الدفاع الذاتي تدابير تضمن عدم تخلفها عن سرعة اتخاذ القرار لدى الجيش الأمريكي.

ومن المقرر أن ينعكس هذا الاستنتاج في المراجعة المقررة بحلول نهاية العام لثلاث وثائق رئيسية للحكومة اليابانية تتعلق بالأمن القومي.

ووفقًا للتحليل، يعمل الجيش الأمريكي، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف ووسائل الهجوم في قتاله مع إيران، على زيادة سرعة اتخاذ القرار وتحسين كفاءة عملياته بصورة كبيرة.

في المقابل، تتصدى إيران باستخدام أعداد هائلة من الطائرات المسيرة. وأوضحت الوزارة أن طهران تشن حربًا غير متكافئة ضد الولايات المتحدة من خلال إجراءات من بينها إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط الخام من الشرق الأوسط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)