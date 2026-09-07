اليابان تسجل 81 عملية إطلاق نار طارئ على الدببة خلال عام

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- استخدمت السلطات اليابانية نظام إطلاق النار الطارئ على الدببة في 81 حالة في 14 محافظة من أصل 47 محافظة في البلاد، خلال العام الأول منذ بدء تطبيق النظام في سبتمبر/ أيلول 2025، وفقًا لوزارة البيئة.

واستُخدم النظام بشكل أساسي في منطقتي توهوكو، شمال شرقي اليابان، وهوكوريكو، وسط البلاد. ويسمح نظام التخلص الطارئ من الحيوانات بإطلاق النار على الدببة أو الخنازير البرية في المناطق السكنية أو المأهولة بالسكان، بناءً على قرارات تتخذها الحكومات المحلية.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، إذ استغرق ضمان السلامة وقتًا طويلًا في بعض الحالات، فيما تفتقر بعض الحكومات المحلية إلى الخبرة الكافية في هذا المجال.

وكانت مدينة سينداي، عاصمة محافظة ميياغي في منطقة توهوكو، أول بلدية تطبق النظام، عندما استخدمته ضد أحد الدببة في أكتوبر الماضي.

وقبل إدخال هذا النظام، كان يُحظر، من حيث المبدأ، إطلاق النار على الدببة أو الخنازير البرية ليلًا أو في المناطق السكنية المكتظة بالسكان.

وقال مسؤول في إحدى الحكومات المحلية: «بفضل هذا النظام، أصبح بإمكاننا الآن السيطرة على الدببة واحتجازها بسرعة في حال استيفاء الشروط المطلوبة».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)