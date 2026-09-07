خفض ضريبة الاستهلاك.. الحكومة اليابانية تدرس تعويض الحكومات المحلية عن انخفاض الإيرادات

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طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس الحكومة اليابانية خطة لتعويض الحكومات المحلية بالكامل عن انخفاض الإيرادات المتوقع نتيجة المقترح الخاص بخفض ضريبة الاست، وذلك من خلال منحها إيرادات ضريبية خاصة توفرها الدولة.

ومن المتوقع أن تعرض الحكومة المركزية هذه الخطة خلال اجتماع من المقرر عقده قريبًا مع الحكومات المحلية، إلى جانب مقترح لاستخدام منح الإيرادات الضريبية العادية لتعويض الحكومات المحلية عن النفقات الضرورية المرتبطة ببرنامج الإعانات المقترح القائم على الدخل.

ويهدف برنامج المنح الخاصة إلى تعويض الانخفاضات المؤقتة في الإيرادات الضريبية للحكومات المحلية الناجمة عن تغييرات في سياسات الحكومة المركزية.

وبالنسبة إلى برنامج الإعانات النقدية، ستقترح الحكومة المركزية أن تتحمل ما لا يقل عن ثلثي النفقات الضرورية، على أن يُقسَّم الثلث المتبقي بالتساوي بين حكومات المحافظات والبلديات.

وتهدف اليابان إلى تطبيق برنامج الإعانات بالكامل في العام المالي 2029. وكإجراء انتقالي حتى ذلك الحين، تسعى الحكومة المركزية إلى خفض معدل ضريبة المبيعات على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين اعتبارًا من العام المالي 2027، الذي يبدأ في أبريل المقبل.

وتخطط الحكومة لتطبيق برنامج الإعانات جزئيًا لتغطية ما يعادل نقطة مئوية واحدة من معدل الضريبة المتبقي، بما يؤدي فعليًا إلى خفض ضريبة المبيعات على المواد الغذائية إلى الصفر خلال هذين العامين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)