الأمير الياباني هيساهيتو يحتفل بعيد ميلاده العشرين

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طوكيو - (جيجي برس)-- أتم الأمير الياباني ”هيساهيتو“، نجل ولي العهد ”أكيشينو“، عامه العشرين يوم الأحد، مستمراً في إمضاء حياة ملؤها الإنجاز والنشاط والتركيز على دراسته الجامعية.

ويُعد الأمير - وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش - طالباً في السنة الثانية بكلية العلوم البيولوجية بجامعة تسوكوبا، كما يشارك في الواجبات والمهام الرسمية باعتباره عضواً شاباً في العائلة الإمبراطورية.

وبعد اكتمال مراسم بلوغه سن الرشد في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، سجل الأمير هيساهيتو ظهوره الأول في العديد من الفعاليات بالقصر الإمبراطوري، مثل تهاني رأس السنة في أواخر يناير/ كانون الثاني، ومأدبة العشاء المقامة للرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن وقرينته خلال زيارتهما الرسمية للبلاد في مايو.

وفي حفل قراءة الشعر الإمبراطوري لسنوات رأس السنة المعرف بـ ”أوتاكاي هاجيمي“، قدّم الأمير قصيدة لأول مرة، صوّر فيها ذكريات متعلقة باليعاسيب وهي موضوع أبحاثه العلمية.

خلال العام الماضي، زار الأمير 6 محافظات يابانية؛ وهي هوكايدو في أقصى الشمال، ومييه في وسط اليابان، بالإضافة إلى كيوتو وأوساكا ونارا وهيروشيما في غرب اليابان.

كما شارك الأمير في أحد أكبر معسكرات التدريب للكشافة الفتيان في البلاد، والذي أقيم في محافظة هيروشيما في أغسطس/آب، حيث ألقى أول خطاب له.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)