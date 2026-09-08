شركة «إن إي سي» توقف تطوير أجهزة ومكونات الحواسيب الكمومية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أوقفت شركة إن إي سي تطوير أجهزة ومكونات الحواسيب الكمومية في نهاية مارس/ آذار الماضي، وفقًا لمصادر مطلعة.

وتُرجح المصادر أن الشركة اليابانية لصناعة الإلكترونيات خلصت إلى أن مواصلة تطوير أجهزة الحواسيب الكمومية لن تحقق الأرباح المتوقعة، في ظل العقبات العديدة التي لا تزال تحول دون تطبيقها عمليًا، من بينها غياب نهج تقني سائد وموحد لتطوير هذه المكونات.

ومع ذلك، ستواصل الشركة تطوير تقنيات تعتمد على الفيزياء الكمومية.

وكانت إن إي سي قد نجحت عام 1999 في إثبات واستعراض أول «بت كمومي فائق التوصيل» (superconducting qubit) في العالم، ما فتح الطريق أمام النهج التقني الذي تعتمده حاليًا شركات أمريكية عملاقة مثل غوغل وآي بي إم.

وفي اليابان، تتصدر شركة فوجيتسو أبحاث الحواسيب الكمومية، إذ نجحت في عام 2025، بالتعاون مع معهد ريكن الياباني للأبحاث، في تطوير حاسوب كمومي رائد على مستوى العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)