【فيديو】رجال يصرخون بحبّ زوجاتهم وسط حقول الملفوف في اليابان

أخبار اليابان

أُقيم في السادس من الشهر الجاري، في قرية تسوماغوي بمحافظة غونما، وسط حقول الملفوف، حدثٌ للتعبير بصوت عالٍ عن الحب والامتنان، يحمل اسم «الصراخ بحبّ الزوجة في قلب حقل الملفوف»، ويُعرف اختصارًا باسم «كابيتشو».

وهذه هي المرة العشرون التي يُقام فيها هذا الحدث. وفي حقل للملفوف يقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، وتحت أمطار خفيفة، أطلق تسعة رجال أصواتهم معبّرين عن مشاعرهم تجاه أحبّائهم بعبارات مثل: «أحبك كثيرًا» و«أنا أحبك».

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)