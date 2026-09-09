اليابان تقدم قروضًا منخفضة الفائدة لتجديد المنازل الشاغرة وتأجيرها للأسر

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- تعتزم وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية إطلاق برنامج لتقديم قروض منخفضة الفائدة للشركات التي تقوم بتجديد المنازل الشاغرة وتأجيرها للأسر التي لديها أطفال وللأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة الفعالة من المنازل الخالية المنتشرة في أنحاء البلاد.

وأصبح تزايد عدد المنازل الشاغرة مشكلة خطيرة في اليابان، وقد أدرجت الوزارة النفقات المتعلقة بالبرنامج الجديد ضمن طلب موازنتها للسنة المالية 2027.

وتوجد حاليًا شركات تعمل على مستوى البلاد في شراء المنازل الشاغرة وتجديدها ثم طرحها للبيع، إلا أن حالات تجديد هذه المنازل بغرض تأجيرها لا تزال محدودة إلى حد كبير، وتقتصر على عدد قليل من الشركات الصغيرة.

وفي الوقت الراهن، تواجه الشركات في كثير من الأحيان صعوبة في تأمين التمويل اللازم لشراء المنازل الشاغرة قبل تجديدها، إذ تميل المؤسسات المالية إلى التردد في قبول هذه المنازل كضمان للقروض بسبب انخفاض قيمتها كأصول.

وبموجب البرنامج الجديد، ستُستخدم عوائد استثمار الأموال التي تساهم بها الحكومة في الوكالة اليابانية لتمويل الإسكان لدعم هذه الشركات، من خلال تمكين الوكالة من تقديم قروض منخفضة الفائدة لتغطية تكاليف تجديد المنازل.