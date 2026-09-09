طلاب اليابان يتصدرون دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نتائج «بيزا»

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طوكيو - (جيجي برس)-- حقق الطلاب اليابانيون أعلى الدرجات بين الـ 38 دولة العضوة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في المجالات الرئيسية الثلاثة لبرنامج التقييم الدولي للطلاب (PISA)، وذلك لأول مرة في عام 2025، وفقًا للنتائج الصادرة يوم الثلاثاء.

ومن بين جميع الدول والمناطق المشاركة، احتل الطلاب اليابانيون المركز الخامس في العلوم برصيد 538 نقطة (بانخفاض 9 نقاط عن التقييم السابق)، والمركز الخامس في الرياضيات برصيد 525 نقطة (بانخفاض 11 نقطة)، والمركز الرابع في القراءة برصيد 503 نقاط (بانخفاض 13 نقطة).

وهيمنت سنغافورة والمنطقة التي تضم بكين وشانغهاي ومحافظتي جيانغسو وتشجيانغ الصينية على المركزين الأولين في المجالات الرئيسية الثلاثة. كما حققت ماكاو وتايوان مراكز متقدمة.

وفي عام 2025، شارك ما مجموعه نحو 760 ألف طالب بعمر 15 عامًا من 91 دولة ومنطقة في التقييم، من بينهم نحو 6500 طالب في المرحلة الثانوية من اليابان.

كما برع الطلاب اليابانيون في المجال المبتكر «التعلم في العالم الرقمي»، حيث احتلوا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأرجع مسؤول في وزارة التعليم اليابانية هذه النتيجة إلى «التحسينات في طرق التدريس القائمة على الإرشادات التوجيهية الحالية للمناهج الدراسية، وتطوير بيئة التعلم الرقمية».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)