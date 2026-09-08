اليابان تقدم 3 ملايين دولار مساعدات طارئة لنيبال بعد الفيضانات المدمرة

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية ستقدم مساعدات طارئة بقيمة 3 ملايين دولار إلى نيبال، التي تعرضت لأضرار جسيمة جراء الفيضانات المدمرة الأخيرة.

وستُخصص هذه المساعدات لتقديم الدعم الإنساني في قطاعات من بينها الغذاء والصحة، وذلك عبر منظمات دولية، بما فيها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)