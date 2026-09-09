ثلاثة مرشحين لخلافة بطريق «سويكا» الشهير.. والجمهور يختار الفائز

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طوكيو- (جيجي برس)-- كشفت شركة سكك حديد شرق اليابان (JR East) عن صور لثلاث شخصيات مرشحة لتصبح الشخصية الجديدة لبطاقة «سويكا» (Suica) الذكية، خلفًا للشخصية الحالية المستوحاة من البطريق.

وأُعلن يوم الثلاثاء عن الشخصيات الثلاث المرشحة، وهي سنجاب بني، وأرنب بنفسجي، ومخلوق برتقالي يحمل حقيبة بداخلها حيوان الخلد. ويمكن استخدام بطاقة سويكا لدفع أجور القطارات، وكذلك كوسيلة للدفع الإلكتروني.

وستختار JR East شخصية واحدة من بين المرشحين الثلاثة من خلال تصويت عام، على أن تبدأ الشخصية الجديدة دورها في الترويج لخدمات سويكا اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان 2027.

وبدأ التصويت يوم الثلاثاء عبر موقع إلكتروني مخصص، ويستمر حتى 23 سبتمبر/ أيلول، فيما ستُعلن النتيجة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. أما اسم الشخصية الجديدة، فسيتم اختياره استنادًا إلى اقتراحات سيجري جمعها من الجمهور.

واختيرت الشخصيات الثلاث المرشحة من بين نحو 20 فكرة قدمها مصممون شباب.