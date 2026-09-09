اليابان تحث إيران على ضبط النفس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي يوم الثلاثاء إيران بشدة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بشأن الهجمات على السفن المدنية التي تعبر مضيق هرمز، الذي يُعد نقطة اختناق حيوية لشحنات النفط الخام.

وخلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني سيد عباس عراقجي، أعرب موتيغي عن قلقه إزاء استمرار الهجمات الإيرانية على السفن المدنية في المضيق.

وجدد موتيغي التأكيد على موقف اليابان الداعي إلى استعادة حركة الملاحة الحرة والآمنة عبر المضيق دون تكاليف إضافية، مشيرًا إلى أن مستقبل المضيق يجب أن يُناقش مع الدول المعنية.

وأجرت اليابان وإيران تسع جولات من المحادثات الهاتفية بين وزيري خارجيتهما منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران. ودعا موتيغي عراقجي إلى التحلي بالمرونة في ظل تعثر المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

من جانبه، أوضح الوزير الإيراني موقف طهران، واتفق الوزيران على الحفاظ على تواصل وثيق من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)