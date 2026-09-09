تراجع حاد في مبيعات ثلاث شركات يابانية كبرى للسيارات في الصين

أخبار اليابان

بكين - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات أصدرتها شركات السيارات بحلول يوم الأربعاء انخفاض مبيعات السيارات الجديدة لثلاث شركات يابانية كبرى في الصين بحدة على أساس سنوي في شهر أغسطس/ آب، وسط استمرار ضعف الطلب على طرازاتها الرئيسية التي تعمل بالبنزين.

وانخفضت مبيعات شركة ”تويوتا موتور“ بنسبة 22.8% لتصل إلى 118,400 وحدة، مسجلةً التراجع للشهر السابع على التوالي.

وشهدت شركة ”نيسان موتور“ هبوطًا في مبيعاتها بنسبة 51.9% لتصل إلى 28,275 وحدة، لتنخفض بذلك للشهر الخامس على التوالي. كما تراجعت مبيعات شركة ”هوندا موتور“ بنسبة 49.9% لتصل إلى 26,749 وحدة، لتواصل مسار الانخفاض للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.

ويشهد الطلب على السيارات الكهربائية ارتفاعًا في الصين وسط اشتداد المنافسة السعرية بين مصنعي السيارات الكهربائية المحليين، مما أدى إلى ضعف مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين التابعة لشركات السيارات اليابانية.

وقد أدت أسعار البنزين المرتفعة، الناتجة عن التوترات في الشرق الأوسط، إلى تعزيز الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من مركبات الطاقة الجديدة، على الرغم من استمرار ركود سوق السيارات الصيني بسبب ضعف الاستهلاك المحلي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)